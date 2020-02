(Foto by Cesni)

Fontanella, banda del botto in azione

Assalto al bancomat di Ubi Banca Utilizzato il congegno esplosivo denominato «marmotta»: in azione nella notte tra giovedì 20 e venerdì 21 febbraio.

Banda del botto in azione nella notte tra giovedì 20 e venerdì 21 febbraio a Fontanella, dove è stato preso di mira il Bancomat della Ubi Banca. L’assalto è scattato pochi minuti dopo le tre nella filiale della centrale via Cavour. Due malviventi hanno dapprima abbattuto la vetrata accanto al Bancomat, quindi fatto saltare con il congegno della «marmotta» (congegno artigianale esplosivo) lo sportello.

Dopo lo scoppio sono entrati in banca arraffando le cassettine contenenti le banconote, non ancora quantificate e comunque rimaste macchiate dal sistema anti rapina, quindi inutilizzabili. Sul posto poco dopo sono intervenute due pattuglie dei carabinieri e giunto anche il direttore della filiale. I militari hanno avviato le indagini avvalendosi delle testimonianze di alcuni residenti della via e delle immagini del sistema di videosorveglianza comunale e della banca.

