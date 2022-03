Fontanella, ritrovato un cucciolo: appello per cercare il suo padrone

I Rangers d’Italia lo hanno trovato nella notte tra sabato 5 e domenica 6 marzo lungo il provinciale a Fontanella: si è probabilmente smarrito un cucciolo di cane meticcio ed è stato portato in sicurezza, nutrito e accudito. Sta bene e ora i Rangers d’Italia lanciano l’appello: far girare il più possibile la foto del cucciolo per restituirlo al più presto al suo padrone.