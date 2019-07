Grave scontro a Martinengo

Due feriti, c’è l’elicottero L’incidente alle 19 di venerdì 26 luglio: due le auto coinvolte e due i feriti. Pare che le persone coinvolte siano in gravi condizioni.

L’incidente in via Cortenuova, a Martinengo, pochi minuti dopo le 19 di venerdì 26 luglio. Sul posto due ambulanze e l’elicottero del 118. I mezzi di soccorso sono accorsi in codice rosso: le condizioni dei due feriti, due uomini le cui generalità non sono ancora chiare, paiono gravi. Sul posto anche le forze dell’ordine.

