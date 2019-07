Il ministro Bussetti in visita a Bergamo

«Università, sbloccheremo le assunzioni» L’intervista a Marco Bussetti, ministro dell’Istruzione: «Pronto il decreto per gli atenei virtuosi come Bergamo».

Per le università virtuose, come quella di Bergamo, è in arrivo il decreto sblocca-assunzioni. Il ministro all’Istruzione Marco Bussetti - che giovedì 4 luglio ha visitato il Media Center de L’Eco di Bergamo e Bergamo Tv prima di andare alla Festa della Lega di Treviglio - ha dato l’annuncio praticamente in diretta al rettore Remo Morzenti Pellegrini: «Settimana prossima arriverà il decreto per applicare quanto previsto dalla Legge di stabilità con complessivamente 2.038 punti organico in più», ha detto Bussetti. Che è intervenuto anche sul concorso dei presidi: «Nessun caos. L’obiettivo è la graduatoria e arrivare pronti a settembre. Il 10 luglio il Consiglio di Stato discuterà la sospensiva della sentenza del Tar».

