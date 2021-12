Incendio tetto a Urgnano, fiamme alte su un palazzo di via Colombo -Foto/Video Sono intervenuti i Vigili del fuoco mercoledì sera verso le 22 . Non ci sarebbero feriti ma 10 famiglie sfollate.

Tanto spavento, nessun ferito ma dieci famiglie sfollate per l’incendio che si è sviluppato nella serata di mercoledì 8 dicembre a Urgnano in via Colombo. Il sottotetto di una palazzina ha preso fuoco e le fiamme si sono levate alte nel buio della sera.

Sul posto sono subito intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno spento le fiamme e hanno sfollato dieci famiglie.

