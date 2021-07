Incidente in piscina, in ospedale una bimba di due anni caduta in acqua La piccola è stata trasferita all’ospedale Papa Giovanni XXIII in codice rosso. L’incidente al centro sportivo di via Aldo Moro a Ghisalba. Primi soccorsi del bagnino.

Tanta paura nella mattinata di giovedì 22 luglio al centro sportivo di via Aldo Moro a Ghisalba: una bimba di due anni è rimasta coinvolta, poco prima delle 11, in un incidente in piscina. La chiamata al 112 è scattata intorno alle 10.45. Sul posto, poco dopo, sono arrivate un’automedica e un’ambulanza da Bergamo in codice rosso.

La piccola, per cause ancora da chiarire, è finita sott’acqua nella vasca dei piccoli andando subito in difficoltà e perdendo coscienza. Il bagnino è subito intervenuto prestando soccorso e rianimando la piccola. I soccorritori hanno stabilizzato le sue condizioni e hanno disposto il trasporto in ospedale in codice rosso al Papa Giovanni XXIII. Sul posto anche i Carabinieri di Treviglio per gli accertamenti del caso.

