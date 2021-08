(Foto by Cesni)

Malore mentre lavora in cantiere: muore a 44 anni a Cortenuova La tragedia nel cantiere Md, in via Trieste, dove si sta costruendo un nuovo polo logistico.

Malore fatale per un operaio di 44 anni nel pomeriggio di martedì 17 agosto sul cantiere Md, in via Trieste a Cortenuova, dove si sta costruendo un nuovo polo logistico. La tragedia intorno alle 16.30 di oggi: un elettricista ha accusato un malore e si è accasciato a terra. È stato subito soccorso dai suoi compagni di lavoro che hanno avviato le manovre di rianimazione.

Sul posto è poi sopraggiunta l’ambulanza, l’auto medica e l’equipe dell’Elisoccorso dell’Areu di Bergamo. I sanitari hanno continuato le manovre di rianimazione per diverse decine di minuti. Sul posto anche i carabinieri di Treviglio. Articolo in aggiornamento.

