Martinengo, prende fuoco un camper in un box, intervengono i Vigili del fuoco - Foto L’intervento all’alba di lunedì 15 novembre.

I Vigili del fuoco del distaccamento volontari di Romano di Lombardia e una squadra della centrale di Bergamo sono intervenuti per un incendio camper all’interno del box a Martinengo in via Giacomo Matteotti intorno alle 5.30 di lunedì 15 novembre.

Spente le fiamme i Vigili del fuoco hanno portato fuori il camper per metterlo in sicurezza. Ci sono alcuni danni all’interno del box ma l’abitazione è fruibile.

Sul posto anche i Carabinieri di Calcio e la Polizia Locale di Martinengo.

(Foto by Roberto Vitali)

