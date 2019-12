Maschera e pistola, rapina a Urgnano

Colpo alla farmacia, poi la fuga È entrato con in mano una pistola e con il volto nascosto dietro a una maschera artigianale. Non si conosce l’ammontare del bottino.

Rapina nella serata di giovedì 19 dicembre alla farmacia di via Bartolomeo Colleoni, alla frazione Basella di Urgnano. Poco prima delle 18.30 nel punto vendita c’era solo il farmacista che non ha potuto fare altro che consegnare al malvivente il denaro custodito nella cassa. L’uomo è poi scappato a piedi e sul posto sono arrivati i carabinieri. Ancora non chiaro l’ammontare del bottino, la farmacia avrebbe chiuso poso dopo, intorno alle 19.30.

