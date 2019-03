Mediamarket, rubati 67 cellulari e un tablet

Ritrovate le auto della fuga a Grassobbio Almeno 67 cellulari e un tablet del valore complessivo di 20 mila euro: è questo il bottino recuperato dai Carabinieri nella fuga dei ladri dal Mediamarket.

Almeno 67 cellulari e un tablet del valore complessivo di 20 mila euro: è questo il bottino del furto messo a segno all’alba di giovedì 7 marzo al magazzino Mediamarket. Bottino abbandonato dai ladri durante una fuga degna di un film d’azione in via per Azzano a Grassobbio nella zona industriale del paese.

I ladri - sei in tutto - hanno agito velocemente nella notte in pochi minuti, ma sono stati scoperti e intercettati dalle guardie giurate che poi hanno avvisato i carabinieri che sono arrivati sul posto con quattro pattuglie, due di Bergamo, una di Seriate e una di Zanica. Ne è nato un’inseguimento con sparatoria. Non c’è stato nessun ferito. I malviventi sono riusciti a fuggire, lasciando però sul terreno parte del bottino, circa 20 mila euro tra telefoni e tablet e due delle tre auto usate per il colpo, delle Audi A5 bianche e grigie.

Alcuni malviventi intercettati nella fuga hanno esploso dei colpi all’indirizzo dei carabinieri, i militari hanno riposto sparando qualche colpo intimidatorio in aria. In tutto sono esplosi quattro colpi, due dei malviventi e due dei carabinieri. Poi i ladri sono riusciti a fuggire a piedi.

Ora i carabinieri stanno vagliando le telecamere dell’impianto di videosorveglianza e sono alla ricerca dell’altra auto che ha partecipato al colpo un Audi A4 nera con targhe rubate.

