Metà ottobre o siamo già a dicembre?

Ad Antegnate addobbi natalizi Ad Antegnate è già Natale. È l’ultima idea trasformata in realtà dell’Antegnate Gran Shopping, il centro commerciale situato alle porte del paese della Bassa bergamasca.

L’imponente vetrata esterna della struttura, nei giorni scorsi, è stata, infatti, già addobbata con una cascata di lucine natalizie, che ricordano tanto la neve, ma non solo.

Dietro l’enorme scritta riportante il nome del centro commerciale (in realtà ancora il nome precedente «Antegnate Shopping Center», che è stato da poco modificato, appunto, in «Antegnate Gran Shopping»), è stata posizionata una slitta con a bordo Babbo Natale coi suoi regali, trainata dalle renne.

Non è un caso isolato. Le ambientazioni natalizie sono già in allestimento anche in altri centri commerciali e anche i prodotti tradizionalmente legati al Natale, come il panettone, ormai sono quasi totalmente destagionalizzati. Sullo sfondo, ovviamente, il tentativo di allargare il più possibile la percezione del periodo festivo e invogliare il consumatore a mettere mano al portafogli.

