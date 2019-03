Minaccia di morte l’ex compagna

Ai domiciliari un 43enne di Treviglio Trovata in casa una carabina di libera vendita. Un operaio incensurato finisce ai domiciliari per le minacce di morte e le continue violenze fisiche e verbali sulla ex compagna.

I Carabinieri di Treviglio hanno eseguito nella mattinata di mercoledì 27 marzo un’altra ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un altro uomo accusato di gravi fatti di violenza e persecuzione. Sembra davvero inarrestabile la scia di arresti e interventi da parte dei militari dell’Arma dei Carabinieri nella Pianura bergamasca di questi ultimi mesi. Con cadenza quasi giornaliera difatti si susseguono gli arresti, le denunce a piede libero e gli interventi per riportare la calma in situazioni di violenza fisica e psicologica scaturiti nella maggior parte dei casi da divorzi o separazioni.

È quasi sempre l’ex marito, l’ex compagno o l’ex fidanzato il protagonista di fatti e situazioni di aggressività e persecuzione commessi ai danni di donne giovani e non. Stamattina, in particolare, è stato arrestato ed è agli arresti domiciliari un operaio 43enne incensurato responsabile, almeno dal 2017, di una pluralità di condotte offensive nei confronti dell’ex compagna, una 37enne, con un’occupazione, vittima della morbosa gelosia dell’uomo. Si parla di percosse anche brutali, di insulti di vario genere, di pedinamenti e di ossessioni, anche tramite social, che hanno visto per troppo tempo la 37enne «ostaggio» delle irrazionali azioni aggressive da parte del 43enne. L’uomo era arrivato addirittura a minacciarla di morte e di spararle con una pistola.

Le minacce ultimamente si spingevano anche contro i familiari della donna, una situazione insomma diventata potenzialmente pericolosa. Fondamentale il supporto offerto dal Centro Antiviolenza territoriale che ha difatti accompagnato la donna a denunciare il tutto ai Carabinieri della Caserma di Treviglio e così a far scattare immediatamente le misure di prevenzione. Perquisito l’uomo è stato trovato in possesso di una carabina di libera vendita e di alcuni grammi di droga per uso personale. Informata tempestivamente l’Autorità giudiziaria di Bergamo, è stata così emessa nel giro di sole 48 ore un’ordinanza cautelare applicativa degli arresti domiciliari. Nei prossimi giorni l’operaio 43enne sarà interrogato dal Gip del Tribunale di Bergamo.

