Moto contro furgone a Treviglio

Grave centauro di 35 anni Incidente a Treviglio in via Pontirolo intorno alle 8 di lunedì 29 luglio. Un motociclista è stato trasferito al Papa Giovanni di Bergamo in condizioni critiche.

L’uomo, di 35 anni, stava guidando la sua moto da strada quando ha urtato un furgoncino per il recupero dei rifiuti che stava svoltando in una via laterale, al confine tra Pontirolo e Treviglio. L’impatto è stato violento: la moto è rimasta incastrata tra le ruote del furgone e il 35enne è stato sbalzato a terra riportando ferite gravi. Immediato l’intervento dell’ambulanza del 118 e della polizia locale. Illeso l’autista del furgone.

