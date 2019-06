Nuovo polo industriale a Caravaggio

Investimento da 100 milioni e mille posti di lavoro L’intervento su un’area «ferma» da 15 anni. Investimenti da cento milioni nell’arco di tre anni. A fine 2020 i primi insediamenti di aziende specializzate.

Mille posti di lavoro, e un investimento che dovrebbe sfiorare i cento milioni di euro: Caravaggio spalanca le porte ad una serie di iniziative imprenditoriali che grazie ad un’iniziativa sostenuta dalla Banca di Credito Cooperativo, porteranno entro tre anni innovazione e sviluppo. Stiamo parlando di un progetto che sta per partire in via Panizzardo (area compresa fra la ex SS Padana Superiore e la sp 185 Rivoltana), dove sono stati previsti spazi per 25 aziende.

