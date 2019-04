Orio, incidente sulla ex statale 671

Ferite due bimbe di 7 e 3 anni Lunghe code da Campagnola fino a Orio al Serio in direzione Grassobbio. Sul posto due ambulanze.

Lunghe code sulla ex statale 671 per un incidente a Orio al Serio: lo scontro tra due auto è avvenuto intorno alle 17.36 e ha mandato il traffico in tilt in direzione Grassobbio. Veicoli in coda da Campagnola verso Orio. Ferite quattro persone tra cui un uomo di 62 anni, una donna di 50 anni e due bimbe di sette e tre anni. Non ci sarebbero però feriti in gravi condizioni. Sul posto ci sono due ambulanze.

