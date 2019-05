Osio Sotto, blitz in un’area abbandonata

Espulsi due stranieri irregolari Controlli di polizia e carabinieri tra corso Europa e via degli Oleandri, zona di prostituzione a spaccio. Provvedimento di espulsione per un brasiliano e un marocchino, la posizione di altri due nordafricani, tra cui una donna, è al vaglio della Questura.

Nella mattinata di oggi, venerdì 17 maggio, personale della polizia di Stato – equipaggi della Questura e del reparto Prevenzione crimine Lombardia – e dell’Arma dei carabinieri ha effettuato un controllo straordinario di prevenzione in località Osio Sotto, specificamente in un aerea abbandonata posta tra corso Europa e via degli Oleandri, dove recentemente hanno trovato rifugio alcuni soggetti dediti a prostituzione e altre attività illecite.

Nel corso dell’operazione sono stati fermate quattro persone straniere prive di documenti, poi sottoposte ad accertamenti da parte dell’ufficio Immigrazione della Questura. All’esito dei controlli, per due persone – una di nazionalità brasiliana, con precedenti per reati contro la persona – e l’altra proveniente dal Marocco, con precedenti in tema di sostanze stupefacenti, è stato emesso un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale da parte del questore. Per un altro cittadino marocchino, con precedenti per reati contro il patrimonio e altri reati, destinatario di misura cautelare da parte dell’autorità giudiziaria, saranno effettuate le segnalazioni di rito, mentre la quarta persona, una cittadina marocchina, è stata disposta la presentazione presso Questura di Torino, ove il suo status è in fase di trattazione al fine di valutare la posizione sul territorio nazionale.

