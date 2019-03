Osio Sotto, ruba dieci euro in monetine

Ma causa danni al bar per trecento Ha rotto la finestrella di vetro del bagno causando centinaia di euro di danni per rubare solo poche monete.

È il risultato del furto che nella notte fra sabato e domenica, a Osio Sotto, un ladro ha messo a segno ai danni del «Bar Giardino drink and food» in corso Italia. «Chissà cosa stava cercando, non lasciamo mai soldi nel bar, nemmeno il fondo cassa» commentano i titolari del locale che risiedono nell’appartamento sopra. E che, intorno alle 2,30 di notte, sono stati svegliati dall’allarme del bar. Il malvivente prima ha scavalcato la recinzione del cortile del locale. Dopodiché ha rotto la finestrella di vetro del bagno per introdursi all’interno dove si trovano anche delle slot machine che, però, il ladro non ha nemmeno provato a scassinare. Fosse si è impaurito per l’allarme e così ha deciso di accontentarsi di alcune monete che ha trovato sul bancone del locale: una decina di euro.

Circa trecento euro sono invece i danni che ha causato al «Bar Giardino drink and un food» rompendo la finestrella del bagno attraverso cui è poi scappato. Il tutto è stato ripreso dalle telecamere del sistema di videosorveglianza del bar. Sul posto sono intervenute le guardie giurare dell’istituto di vigilanza Sorveglianza italiana e i carabinieri della compagnia di Treviglio.

