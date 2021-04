Pioggia prevista per tutta la giornata, ad Antegnate Vigili del fuoco per un allagamento I Vigili del fuoco volontari di Romano di Lombardia sono intervenuti nella mattinata di lunedì 12 aprile per un allagamento di un sottopasso con una macchina in panne.

Nessun ferito, i Vigili del fuoco sono intervenuti a in via Caramatto ad Antegnate e hanno prosciugato e bonificato l’area compromessa. L’allagamento è stato causato dalla pioggia battente che sta cadendo sulla Bergamasca da domenica 12 aprile.

Il maltempo è causato da una saccatura atlantica che ha colpito l’Italia del Nord. Già domenica la pioggia è stata tanta: iniziando dalla pianura, sono caduti circa venticinque millimetri; in montagna qualcosa meno, anche perché la neve ha fatto la sua comparsa a quote medio basse, dai milleduecento metri e quindi non tutti i pluviometri hanno sciolto lo spessore del manto bianco. Lunedì il maggior contributo di acqua, specie da metà mattinata fino al tramonto.

