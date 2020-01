Tre rapine in un pomeriggio

Colpita anche un’agenzia viaggi Tre rapine nella Bergamasca nella giornata di martedì 7 gennaio: a Pumenengo e Fara Gera d’Adda due farmacie, a Castelli Calepio un’agenzia viaggi.

A Pumenengo è stata colpita la farmacia del paese, in piazza della Breda. Un uomo, con il casco integrale che gli copriva il volto, è entrato con in pugno una pistola e ha minacciato il farmacista per poi portar via dalla cassa poche centinaia di euro. L’uomo è poi scappato a piedi nella nebbia, facendo perdere le sue tracce, mentre i Carabinieri di Calcio sono intervenuti e si stanno occupando delle indagini.

La rapina si è verificata intorno alle 17, mentre alle 18.30 circa un altro colpo si è verificato a Castelli Calepio contro un’agenzia viaggi. Qui un uomo, sempre armato, ha minacciato un’impiegata. Sul volto una maschera nera, la donna è stata costretta a consegnare quanto custodito nella cassa, circa un migliaio di euro. Indagano i Carabinieri di Grumello del Monte.

Anche la farmacia di Fara Gera d’Adda è stata rapinata, poco dopo le 18: due uomini, con il volto mascherato e sempre armati, sono entrati nei locali di via Longobardica e hanno razziato 500 euro circa prima di scappare.

