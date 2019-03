Rave party come tre anni fa

Festa abusiva sabato notte a Urgnano Una folla di giovani si è data appuntamento nella notte tra sabato e domenica. Tutti controllati dai carabinieri

Il via vai di giovani e giovani lungo via Cascina Spina è iniziato nella tarda mattinata di domenica. In volto i segni di una serata di musica e alcol in mezzo alle campagne urgnanesi, a Nord Est dell’abitato, in direzione Zanica-Capannelle. Lontano, quindi, da occhi, e orecchi, indiscreti. A decine, nella notte a cavallo tra sabato e domenica, hanno attraversato la campagna per raggiungere l’area privata teatro del party, di fatto, non autorizzato. Una zona che pare essere molto gettonata dai cosiddetti «ravers», che già nel 2016 avevano invaso un terreno, un tempo adibito a pollaio, per un rave party.

A intervenire, a seguito di una segnalazione, sono stati i carabinieri del Comando di Urgnano i quali hanno identificato i partecipanti. Nessun eccesso è stato rilevato dai militari, durante lo svolgimento della festa. La folla ha iniziato a defluire nella tarda mattinata di domenica mentre, già nel primo pomeriggio, la situazione era già tornata alla normalità.

