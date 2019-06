Romano, venerdì arriva Matteo Salvini

E la sera sfida in piazza tra i due candidati Chiusura di campagna elettorale con il leader leghista a sostegno del candidato del centrodestra, Natali, che al ballottaggio di domenica 9 giugno affronterà il primo cittadino uscente Nicoli (centrosinistra).

Chiusura col botto per la campagna elettorale a Romano di Lombardia, dove domenica 9 giugno si vota al ballottaggio per il nuovo sindaco. A sostenere Romualdo Natali domani, venerdì 7 giugno, ci sarà il segretario della Lega, nonché vice premier e ministro degli Interni, Matteo Salvini, che parlerà alle 14 in piazza Roma. L’altro giorno, a sostegno del candidato di centrosinistra Sebastian Nicoli, è sceso in campo il segretario del Pd Nicola Zingaretti e con lui anche il neorieletto primo cittadino di Bergamo, Giorgio Gori.

Venerdì sera, poi, la sfida finale, sempre in piazza Roma: alle 21,30 parlerà il candidato Nicoli, alle 22,30 lo sfidante Natali.

La situazione. Il sindaco uscente è Nicoli, centrosinistra. Affronterà al ballottaggio Natali, che scende in campo per il centrodestra. Nicoli può contare su un leggero vantaggio (2 punti percentuali) su Natali dopo il primo turno delle elezioni del 26 maggio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA