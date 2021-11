Ruba due Nintendo Switch all’Iper di Brembate: arrestato un 25enne La refurtiva – il cui valore è di poco inferiore agli 800 euro – è stata subito restituita all’esercizio mentre l’uomo è stato accompagnato negli uffici di polizia.

I carabinieri di Treviglio hanno arrestato un giovane di 25 anni per il furto di due consolle Nintendo Switch, un giubbino e qualche genere alimentare all’ipermercato Iper di Montebello di via Veneto a Brembate. I militari hanno fermato un cittadino romano, domiciliato a Brembate, intorno alle 17 di lunedì 21 novembre quando è stato notato mentre forzava le placche antitaccheggio poste a protezione degli apparecchi elettronici e del capo di abbigliamento poi rinvenuti in suo possesso.

La refurtiva – il cui valore è di poco inferiore agli 800 euro – è stata subito restituita all’esercizio mentre l’uomo è stato accompagnato negli uffici di polizia dove, dopo le formalità di rito e come disposto dall’Autorità giudiziaria di Bergamo, è stato trattenuto in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto che avrà luogo nella giornata di martedì 23 novembre presso il Tribunale di Bergamo.

