Schianto frontale a Palosco, due feriti

Uno trasferito in ospedale con l’elicottero Incidente frontale domenica 7 marzo sulla Calciana all’altezza di Palosco: due uomini sono rimasti feriti e sono stati trasferiti al Papa Giovanni di Bergamo, uno in ambulanza e uno in elisoccorso.

Due persone sono finite in ospedale a Bergamo, al Papa Giovanni XXIII, dopo un incidente frontale a Palosco, domenica 7 marzo intorno alle 17.30. Lungo la strada Calciana, una Ford Focus con a bordo due uomini ha sbandato più volte lungo la carreggiata, invadendo la corsia opposta e finendo contro una Mazda 323 guidata da un uomo di Mornico.

Illeso quest’ultimo, la Ford è finita fuori strada, in un campo: i due automobilisti, di origine marocchina di 49 e 55 anni, sono riusciti ad uscire dalla vettura autonomamente e hanno poi avuto bisogno delle cure mediche del personale sanitario arrivato con due ambulanze e un elisoccorso. I due uomini sono stati trasferiti in codice rosso all’ospedale di Bergamo, le loro condizioni sono critiche ma fortunatamente non sono in pericolo di vita, entrambi con fratture agli arti.

Sul posto, per i rilievi del caso e la dinamica dell’incidente, i Carabinieri della Centrale Radiomobile di Treviglio e della Stazione di Martinengo, insieme ai Vigili del fuoco di Palazzolo e i soccorsi.

