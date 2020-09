Scontro frontale tra due auto

Grave un 30enne a Ghisalba Grave incidente nella serata di domenica 20 settembre a Ghisalba: due Fiat Cinquecento si sono scontrate frontalmente.

In uno scontro frontale tra due Fiat Cinquecento, sulla strada Provinciale della Bassa Bergamasca all’altezza di Ghisalba, sono rimasti feriti un 30enne e una donna di 55 anni. La strada è quella che conduce a Cavernago e ancora sono in fase di accertamento le cause dello schianto.



L’incidente si è verificato intorno alle 21 di domenica 20 settembre: sul posto i Vigili del fuoco che hanno estratto il ragazzo dalle lamiere accartocciate della sua macchina, due ambulanze e un’auto medica con i carabinieri di Treviglio per i rilievi del caso.

Dalle prime informazioni raccolte, il 30enne è stato trasferito in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo: le sue condizioni paiono gravi. Anche la donna è stata portata a Bergamo: le sue condizioni non desterebbero preoccupazione.

