Sei Comuni superano il 40% a fine serata: qui il sindaco è già virtualmente eletto - Foto In 12 Comuni della Bergamasca si è presentata una sola lista e per essere eletto il candidato deve superare il 40% di schede valide. Già sei primi cittadini sono virtualmente eletti dato che nei loro territori è stato superato il quorum con il dato diffuso alle 23 di domenica 3 ottobre.

Alle 19 virtualmente erano già due i Comuni della Bergamasca che hanno eletto il primo cittadino, nonostante le urne erano ancora aperte. Sono i Comuni nei quali è stata presentata una lista unica e quindi l’obbiettivo è il raggiungimento del quorum fissato in questi casi al 40%.

il sindaco della lista civica Amiamo Calvenzano Fabio Ferla

Oltressenda Alta e Calvenzano già alle 19 avevano superato la quota del 40%. Calvenzano con il 40,21% ha così eletto Fabio Ferla che quindi ha già virtualmente la fascia tricolore al collo. Stessa situazione a Oltressenda che ha raggiunto il 51,18%: Giulio Baronchelli è l’unico candidato e può essere già considerato primo cittadino.

Giulio Baronchelli, sindaco di Oltressenda

Quorum superato dopo le 23 anche in altri quattro Comuni della Bergamasca. Si tratta di altri paesi con lista unica: Filago conferma il sindaco uscente Daniele Medici mentre a Chiuduno quorum raggiunto per Piermauro Nembrini, sostenuto dalla Lega: si tratta di una candidatura in continuità con l’amministrazione uscente di Stefano Locatelli.

Daniele Medici, sindaco di Filago

Anche Adrara San Rocco conferma il primo cittadino uscente: si tratta di Tiziano Piccioli Cappelli con la sua lista «Indipendenti» mentre a San Pellegrino il nuovo sindaco è Fausto Galizzi.

Piermauro Nembrini, sindaco di Chiuduno

Tiziano Piccioli Cappelli, primo cittadino di Adrara San Rocco

Fausto Galizzi, sidaco di San Pellegrino

Ecco l ’affluenza dichiarata dal Viminale alle ore 23 per i Comuni con una sola lista

Adrara San Rocco: 43.84% (37.53% alle 19)

Ardesio: 34.60% (29.06% alle 19)

Bottanuco: 38.85% (33% alle 19)

Calvenzano: 45.90% (40.21% alle 19)

Castione della Presolana: 33.41% (29.80% alle 19)

Chiuduno: 41.54% (36.46% alle 19)

Filago: 42.59% (38.08% alle 19)

Gromo: 36.03% (31.38% alle 19)

Locatello: 32.72% (26.94% alle 19)

Medolago: 35.55% (30.49% alle 19)

Oltressenda Alta: 58.27% (51.18% alle 18)

San Pellegrino Terme: 40.47% (35.50% alle 19).

