Stazione Fs, arrestata 51enne ricercata

Treno su 2 binari, tratto Milano-Brescia bloccato Una cittadina nigeriana di 51 anni è stata arrestata dalla Polizia Ferroviaria di Bergamo: era ricercata dal 2019 per aver commesso reati di falso.

I poliziotti, impegnati nel servizio anti-Covid controllando i viaggiatori in arrivo e in partenza presso la stazione di Bergamo, hanno identificato la donna intenta a salire su un treno diretto a Milano. Dal controllo in banca dati è emerso che la 51enne, titolare di un permesso di soggiorno ma con ordine di allontanamento del Questore mai notificato in quanto irreperibile dal 2019, era ricercata a seguito di un provvedimento emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecco. La donna deva infatti scontare una pena di reclusione di circa 6 mesi per reati commessi nel 2015. La 51enne è stata trasferita nel carcere di Bergamo.

L’arresto non ha causato disagi al transito dei treni che invece hanno avuto problemi dalle 16 di domenica 21 marzo alle 6 di lunedì mattina: fermo infatti il collegamento ferroviario fra Treviglio e Cassano sulla linea fra Milano e Brescia. Il motivo è stato un treno finito su due binari all’altezza del posto di movimento Adda. I tecnici della società ferroviaria hanno rimosso il convoglio mentre Rfi e Polfer hanno avviato le indagini su quanto accaduto.

«Quanto successo al treno di Trenord - hanno precisato da Rfi - non può essere attribuito a un guasto allo scambio. Sotto esame e in corso di vetifica sono i movimenti del treno e la dinamica dell’evento in presenza di un problema tecnico che prevede procedure codificate».

