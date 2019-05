Stucchi, imbrattato l’info point elettorale

Nei guai anche un 20enne di Urgnano Il blitz vandalico in via Zanica nella notte tra il 23 e il 24 aprile: denunciato un 25enne di Bergamo.

Insieme all’amico S. Q., 25 anni di Bergamo, è accusato di avere imbrattato con la vernice rossa il point elettorale del candidato sindaco Giacomo Stucchi in via Zanica la notte tra il 23 e 24 aprile, poche ore prima dell’arrivo del ministro dell’Interno Matteo Salvini a cui avevano lasciato una scritta minacciosa sull’asfalto. Giovedì 2 maggio la Digos ha denunciato a piede libero S. Z., 20 anni di Urgnano, incensurato, anche lui come l’amico militante dell’area antagonista e frequentatore del centro sociale Pacì Paciana. Il giovane è stato identificato grazie alle riprese della videosorveglianza e all’attività investigativa degli agenti: la perquisizione a casa ha dato esito negativo. Il raid, che aveva ricevuto condanne bipartisan, era stato messo a segno intorno alle 1,30: poche ore dopo Palafrizzoni aveva già inviato i mezzi di Aprica per ripulire facciata e strada.

