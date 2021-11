Terza dose per gli over 60 nelle farmacie dal 12 novembre: ecco quali sono le 23 in Bergamasca L’elenco provvisorio delle farmacie che sino ad ora hanno aderito.

A partire dal 12 novembre gli over 60 potranno effettuare la terza dose di vaccino antiCovid anche in farmacia. A comunicarlo è l’Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo. Attualmente sono 23 le farmacie che hanno aderito al servizio ma si tratta di un elenco in progress in quanto stanno arrivando altre adesioni.

Chi desidera fare la terza vaccinazione antiCovid in farmacia deve prendere accordi direttamente con il farmacista che fisserà giorno e data per l’inoculazione.

Questo l’elenco provvisorio delle farmacie aderenti, aggiornato a oggi, 9 novembre.

- Farmacia Pierfranco Sangalli & C. SasBERGAMO Via Tasso, 28035 243435

- Nuova Farmacia Grumellina S.R.L.BERGAMO Via Tadino, 4/D035 218048

- Farmacia Invernizzi SrlBOTTANUCO Via Papa Giovanni XXIII,56035 907145

- Farmacia Dr.Ssa Francesca GamberaCASTRO Via Roma, 23035 960540

- Farmacia Pennacchio SrlCOSTA VOLPINO Via A.Moro, 8035 972417

- Farmacia Ornati SncDALMINE Via Papa Giovanni XXIII, 11035 501516

- Farmacia All’universita’ S.N.C. Del Dr. Ernesto De Amici & C.DALMINE Via Marconi, 9035 564103

- Farmacia S.Carlo S.N.C. Del Dr.Alfredo De Micheli & C.DALMINE Viale Betelli, 108035 561240

- Farmacia Di Ghisalba S.A.S. - Dr. Massimo Pizzetti & C.GHISALBA Via Provinciale, 48/b0363 900434

- Farmacia Petrosillo S.N.C. Di Petrosillo Giovanni & C.LURANO Via S.Lino,7/9035 800522

- Farmacia Antica Spezieria & C. SncMARTINENGO Via Tadino, 70363 987072

- Farmacia Mauri Dr. Aldo & C. SncPONTE S.PIETRO Via Roma, 60035 611615

- Nuova SncSERIATE Viale Italia, 72035 294031

- Farmacia Comunale Per Urgnano Bottini Dott. StefanoURGNANO Via C. Battisti,245035 0383348

- Farmacia Verdello Centro Delle Dr.Sse Elena Mosconi E Alice Gnecchi & C. SncVERDELLO Via Marconi, 11035 872135

- Farmacia Dr. Paolo AlgisiTRESCORE BALNERARIOVia Suardi, 10035 940160

- Farmacia Seguino Snc Del Dr. Sebastiano E C.COLOGNO AL SERIOVIA LOCATELLI 30/32035 897730

- Farmacia S.Bonifacio - Dr.Ssa Cristina Tomaselli & C. S.A.SBRIGNANO GERA D’ADDAVIA VITT. EMANUELE II, 320363 814029

- Farmacia Alzano Sopra Delle Dottoresse Chiogna, Redondi E Togni SncALZANO LOMBARDOVIA PROVINCIALE, 29035 510771

- Farmacia S. Paolo - Dr. Massimo GuerzoniSAN PAOLO D’ARGONVIA PAPA GIOVANNI XXIII ,25035 958043

- Antica Farmacia Di UrgnanoURGNANOVIA PAPA GIOVANNI XXIII, 435035 891058

- Farmacia Dr.Ssa GrilloISOLA DI FONDRAVIA ISOLA, 50345 71495

- Farmacia S. Michele S.R.L.CHIUDUNOVIA C. BATTISTI, 34035 838466

© RIPRODUZIONE RISERVATA