Treviglio, morto il 15enne investito in bici

Era ricoverato al Niguarda da domenica L’incidente era avvenuto lungo la statale 472 nel tardo pomeriggio del 5 maggio, l’elisoccorso lo aveva trasportato in gravissime condizioni al Niguarda.

Non ce l’ha fatta Gabriele Raffa, il 15enne di Treviglio, che domenica 5 maggio era stato investito da un’auto mentre era in sella alla bicicletta lungo la strada statale 472. Era stato soccorso e portato in ospedale con l’elicottero perchè le sue condizioni erano già parse molto gravi. Ricoverato al Niguarda il ragazzo ha lottato tra la vita e la morte per quattro giorni, ma poi nella mattinata di giovedì 9 maggio il suo cuore ha smesso di battere.

© RIPRODUZIONE RISERVATA