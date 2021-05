Un’altra vittima sul lavoro: muore a 53 anni urtato da un camion in una ditta di Spirano La tragedia nella tarda mattinata di lunedì 17 maggio. Vittima un uomo di 53 anni.

Ancora un incidente mortale sul lavoro in provincia di Bergamo. Dopo le tragedie del 6 maggio e dell’ 8 maggio, oggi si registra un’altra vittima. L’allarme è scattato a Spirano pochi minuti prima di mezzogiorno, alla ditta «De Berg» di via Campo Romano: ancora da accertare le cause e la dinamica dell’incidente, secondo le prime informazioni raccolte sul posto un uomo di 53 anni sarebbe stato urtato da un camion in retromarcia nel piazzale. Sono arrivate in via Campo Romano due ambulanze e l’elisoccorso, ma purtroppo i traumi riportati dal 53enne sono risultati fatali. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri, la polizia locale, il sindaco di Spirano Yuri Grasselli e i tecnici dell’Ats. Articolo in aggiornamento.

