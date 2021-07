PalaSpirà, ultime vaccinazioni il 14 agosto. Ecco le modifiche al calendario

L’Asst Bergamo Ovest segnala alcune modifiche nel calendario vaccinale del PalaSpirà tra luglio e agosto. Il Centro terminerà le sue attività il 14 agosto e gli operatori saranno traferiti in altri hub, ma resterà allestito per poter essere riattivato in 48 ore.