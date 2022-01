I segni delle sassate sul vetro della biglietteria in stazione centrale a Treviglio (Foto by Cesni)

Vandalo in azione a Treviglio, danni al vetro della biglietteria della stazione L’uomo un uomo senza fissa dimora è stato fermato dalla Polizia e portato in ospedale per accertamenti.

Nella serata di giovedì il personale del commissariato di Treviglio ha individuato il responsabile di una serie di danneggiamenti compiuti poco prima ai danni di diversi locali interni alla locale stazione centrale di Treviglio. L’uomo, italiano senza fissa dimora di 45 anni, è accusato di aver lanciato delle pietre, raccolte sul selciato dei binari, sulla vetrata della biglietteria e del vicino «Bar Stazione».

Sarebbe stato lo stesso uomo che aveva danneggiato anche le vetrine della sede della Cassa Rurale di Treviglio di via de Gasperi il 5 gennaio scorso. L’uomo avrebbe agito senza un motivo particolare per questo è stato accompagnato in ospedale per accertamenti clinici.

«Sono stati stimati danni per circa 30mila euro – si legge in una nota di Trenord –. Non appena riscontrato il danno, il personale Trenord ha preso contatto con le Forze dell’Ordine per i necessari rilievi; l’azienda ha sporto denuncia per l’accaduto. In seguito alla messa in sicurezza, Trenord ha provveduto già in mattinata alla riapertura di uno dei tre sportelli della biglietteria; un secondo verrà riattivato nel pomeriggio. Per il terzo saranno necessari lavori di ripristino, che si svolgeranno nei prossimi giorni».

La vetrina in frantumi del Bar Stazione

