«Eravamo in negozio quando è entrato questo soggetto, palesemente sotto l’effetto di alcol e droga, e ha cominciato ad aggirarsi nel locale, finché mi sono accorta che aveva in mano una siringa. Continuava a dire: vi devo chiedere una cosa. Per fortuna siamo riuscite ad avvisare il collega del negozio accanto ed è stato allontanato ».

«Era già stato visto aggirarsi in zona da alcuni giorni»

«I colleghi commercianti – spiegano – ci hanno poi detto di averlo visto fare le vasche lungo la via già da alcuni giorni, mentre noi personalmente non l’avevamo mai visto». Probabilmente l’uomo – italiano – voleva mettere a segno una rapina, ma lo stato psicofisico in cui si trovava glielo ha impedito. «Entrato, si è avvicinato alla mia collega Valeria che stava sistemando dei manichini in vetrina e le ha rivolto degli apprezzamenti fuori luogo – racconta ancora barbara –: poi è venuto verso di me, che mi trovavo alla cassa e ho visto che aveva una siringa. Ho cercato di mantenere la calma e l’ho allontanato. Poi è intervenuto il collega di Landi Sport, qui accanto, e abbiamo avvicinato alcuni poliziotti che si trovavano in strada per dei controlli in vista della partita del giorno successivo. Lo hanno quindi trattenuto e hanno contattato i colleghi della volante». In via XX Settembre è poi appunto arrivato un equipaggio della questura e gli agenti hanno identificato l’uomo, accompagnandolo poi negli uffici di via Noli per ulteriori accertamenti.