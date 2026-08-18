Via Masone, tentato furto nella notte al ristorante Le Goût

Tentativo di furto nella notte tra lunedì 17 e martedì 18 agosto al ristorante Le Goût di via Masone, a Bergamo. Tra le 2.41 e le 3 due persone si sono avvicinate all’ingresso del locale: mentre una faceva da palo, l’altra ha cercato di forzare la porta utilizzando un cacciavite, nel tentativo di entrare nel ristorante. Dopo alcuni minuti i due hanno però desistito e si sono allontanati, lasciando danni alla porta.