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Cronaca / Bergamo Città Martedì 18 Agosto 2026

Via Masone, tentato furto nella notte al ristorante Le Goût

IL TENTATIVO DI FURTO. Nella notte tra il 17 e il 18 agosto: due malviventi ripresi in azione dalle telecamere interne del noto ristorante di Bergamo. Indagano i Carabinieri di via Novelli.

Lettura meno di un minuto.
Redazione Web
Redazione Web
Via Masone, tentato furto nella notte al ristorante Le Goût
Il malvivente ripreso alla porta d’ingresso del ristorante Le Goût di via Masone, a Bergamo dalle telecamere interne

Tentativo di furto nella notte tra lunedì 17 e martedì 18 agosto al ristorante Le Goût di via Masone, a Bergamo. Tra le 2.41 e le 3 due persone si sono avvicinate all’ingresso del locale: mentre una faceva da palo, l’altra ha cercato di forzare la porta utilizzando un cacciavite, nel tentativo di entrare nel ristorante. Dopo alcuni minuti i due hanno però desistito e si sono allontanati, lasciando danni alla porta.

Via Masone, tentato furto nella notte al ristorante Le Goût
Il tentativo di furto in via Masone

I titolari del locale hanno presentato denuncia poco fa ai Carabinieri della stazione di via Novelli. Sull’episodio sono ora in corso gli accertamenti, anche attraverso le immagini delle telecamere di video sorveglianza del ristorante e di quelle presenti nella zona, che potranno contribuire a ricostruire con precisione quanto accaduto e a identificare i responsabili.

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