I ladri non vanno in vacanza a Ferragosto: colpiti bar e panificio a Bergamo

Un furto e un tentativo. Il primo ai danni di un bar, ma soprattutto della Croce Bianca, cui erano destinate le offerte custodite nel contenitore rubato. Il secondo ai danni di un panificio: qui i ladri non sono riusciti a entrare, ma dopo aver cercato di sfondare il vetro di ingresso con uno scooter, si sono lasciati dietro danni e tanta amarezza, dato che non è la prima volta che succede nel giro di tre mesi. È successo tutto tra la notte e il pomeriggio di sabato 15 agosto a Bergamo, tra Porta Nuova e via XXIV Maggio. Ma un furto era stato già messo a segno ai danni di «Into the woods», estivo di Torre Boldone, nella notte tra giovedì 13 e venerdì 14 agosto.

Con lo scooter cerca di sfondare la porta del panificio

Tentativo di furto nella notte tra venerdì 14 e sabato 15 agosto al Panificio Tresoldi di via XXIV Maggio. L’episodio è solo l’ultimo di una lunga serie: ben quattro nell’arco di soli tre mesi, tra furti e tentati furti ai danni dei locali del titolare, situati tra Bergamo e Dalmine.

«Un uomo ha tentato di entrare utilizzando uno scooter come ariete» «Questa volta - spiega il titolare Matteo Tresoldi - un uomo ha tentato di entrare utilizzando uno scooter come ariete: ha sfondato il vetro e rotto un infisso ma abbiamo visto dalle telecamere che non è riuscito ad entrare». I malviventi erano, invece, riusciti ad irrompere a inizio giugno nel negozio di Dalmine, in Largo Europa. «In quel caso avevano rubato la cassa di resto automatica del valore di 11 mila euro». Poi erano entrati anche al locale Trex Caffé di via Gavazzeni, una volta senza trovare nulla e un’altra portando via alcune bottiglie di superalcolici, danneggiando gli infissi.

«Ho già un allarme - precisa Tresoldi, con amarezza - ma sto pensando di implementarlo installando antifurti con l’allarme nebbiogeno, però il problema è a monte e deve essere risolto da tutti gli enti preposti».

Lo scooter che cerca di sfondare la porta di ingresso del panificio di via XXIV Maggio nelle immagini delle telecamere di videosorveglianza

Rubate le offerte per la Croce Bianca

Ha subito un furto nel suo bar in pieno pomeriggio, in un momento in cui all’interno del locale c’erano molti clienti e anche le sue dipendenti. Ma a lasciare l’amaro in bocca a Matteo Bolone, titolare del «Bar Turismo» in Porta Nuova, è ciò che è stato sottratto dal suo locale sabato 15 agosto. Un uomo, infatti, ha portato via la cassetta delle offerte per la Croce Bianca Città di Bergamo Anpas.

«Era piena - precisa Bolone - e c’erano circa 200-300 euro, ma quello che fa arrabbiare di più è il gesto e la sfrontatezza». In quel momento il titolare si trovava un attimo all’esterno del bar, vicino all’ingresso, ma all’interno c’erano i suoi dipendenti. «Hanno servito un caffè a un ragazzo di origine straniera che non aveva nemmeno tutti i soldi per pagare - spiega il titolare -: ha detto che usciva un attimo per andare a prenderli in auto, ma poi abbiamo visto dalle immagini delle telecamere che, distraendo la barista, ha portato via la cassetta per la beneficenza».