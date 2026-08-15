Sei incursioni in un mese all’estivo di Torre Boldone: «Ogni volta danni da riparare»
RAFFICA DI FURTI. Dopo aver denunciato ai carabinieri, la direzione di «Into the woods» si sfoga sui social: «Ancora una volta, qualcuno è entrato.Qui non c’è molto da rubare. Ma ogni volta restano danni e strutture da riparare».Lettura 1 min.
Torre Boldone
Dalle parole dei gestori traspare tutta l’amarezza, ma anche l’esasperazione. Quella che si prova dopo aver subito non uno, non due, sei furti in un solo mese. Succede a Torre Boldone, all’estivo «Into the woods» al Parco Avventura. Nella notte tra giovedì 13 e venerdì 14 agosto, l’ultima incursione notturna dei ladri. Anche questa volta, come nei casi precedenti, ci sono le riprese della videosorveglianza ed è stata sporta denuncia. Indagano i carabinieri.
Estivo bersagliato dai ladri
Il bottino non è ingente. Portano via il fondocassa, qualche bottiglia di alcolici. Ma sono i danni che pesano di più. E l’amarezza di aver subito, per l’ennesima volta, una incursione notturna da parte dei ladri che, per ora, restano ignoti. È successo sei volte tra la metà di luglio e venerdì 14 agosto, quando è stato messo a segno l’ultimo colpo ai danni dell’attività.
Il copione è sempre lo stesso, si introducono nello spazio del bar, vanno diretti al bancone e al registratore di cassa. A volte si coprono il volto alzando il bavero della maglietta. Ma le telecamere non mancano di immortalare i loro spostamenti e, proprio i video, potrebbero giocare a favore delle forze dell’ordine, cui è stata sporta denuncia ogni volta, per rintracciare gli autori dei furti. E guardando le riprese, l’ipotesi è che possa essersi trattato delle stesse persone.
Lo sfogo dei gestori
«Dopo sei episodi non possiamo più parlare di casi isolati»
A condividere sui social le immagini della videosorveglianza, in uno sfogo pieno di amarezza dopo l’ennesimo raid, sono stati proprio i gestori di «Into the woods», che chiedono maggiori controlli nelle ore notturne, dopo la chiusura dell’attività, che fino a tarda sera è frequentata da giovani e famiglie.
«Dopo sei episodi non possiamo più parlare di casi isolati», scrive la direzione. «Durante gli orari di apertura non ci è mai stato segnalato alcun episodio di delinquenza o malavita. Poi chiudiamo. Le famiglie tornano a casa. Le luci si spengono». Ed è di notte che sono stati messi a segno i sei colpi: tre in notti consecutive nella settimana tra il 3 e il 9 agosto. L’ultimo nella notte tra il 13 e 14 agosto.
Magro il bottino, ma ingenti i danni
«Ogni volta restano danni e strutture da riparare»
«Qui non c’è molto da rubare – proseguono dalla direzione dell’estivo di Torre Boldone –. Ma ogni volta restano danni e strutture da riparare. Non ci sentiamo tutelati». Tra furti e tentativi, sono stati danneggiati chiavistelli e porte di ingresso (una è stata addirittura sfondata). Sono state tagliate alcune tende e perfino le catene non sono servite a fermare i ladri. Se i danni sono in genti, il bottino resta esiguo: qualche moneta o banconota dal fondo cassa, qualche bottiglia di alcolici.
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