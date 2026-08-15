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Cronaca / Hinterland Sabato 15 Agosto 2026

Sei incursioni in un mese all’estivo di Torre Boldone: «Ogni volta danni da riparare»

RAFFICA DI FURTI. Dopo aver denunciato ai carabinieri, la direzione di «Into the woods» si sfoga sui social: «Ancora una volta, qualcuno è entrato.Qui non c’è molto da rubare. Ma ogni volta restano danni e strutture da riparare».

Lettura 1 min.
Chiara Balducchi
Chiara Balducchi Redattore

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Sei incursioni in un mese all’estivo di Torre Boldone: «Ogni volta danni da riparare»
Una delle immagini del sistema di videosorveglianza dell’estivo, diffuse sui social dai gestori
(Foto di Into the woods)

Torre Boldone

Dalle parole dei gestori traspare tutta l’amarezza, ma anche l’esasperazione. Quella che si prova dopo aver subito non uno, non due, sei furti in un solo mese. Succede a Torre Boldone, all’estivo «Into the woods» al Parco Avventura. Nella notte tra giovedì 13 e venerdì 14 agosto, l’ultima incursione notturna dei ladri. Anche questa volta, come nei casi precedenti, ci sono le riprese della videosorveglianza ed è stata sporta denuncia. Indagano i carabinieri.

Estivo bersagliato dai ladri

Il bottino non è ingente. Portano via il fondocassa, qualche bottiglia di alcolici. Ma sono i danni che pesano di più. E l’amarezza di aver subito, per l’ennesima volta, una incursione notturna da parte dei ladri che, per ora, restano ignoti. È successo sei volte tra la metà di luglio e venerdì 14 agosto, quando è stato messo a segno l’ultimo colpo ai danni dell’attività.

Sei incursioni in un mese all’estivo di Torre Boldone: «Ogni volta danni da riparare»
Le riprese della videosorveglianza
(Foto di Into the woods)
Sei incursioni in un mese all’estivo di Torre Boldone: «Ogni volta danni da riparare»
Le riprese della videosorveglianza
(Foto di Into the woods)
Sei incursioni in un mese all’estivo di Torre Boldone: «Ogni volta danni da riparare»
Una delle tende tagliate per entrare
(Foto di Into the woods)

Il copione è sempre lo stesso, si introducono nello spazio del bar, vanno diretti al bancone e al registratore di cassa. A volte si coprono il volto alzando il bavero della maglietta. Ma le telecamere non mancano di immortalare i loro spostamenti e, proprio i video, potrebbero giocare a favore delle forze dell’ordine, cui è stata sporta denuncia ogni volta, per rintracciare gli autori dei furti. E guardando le riprese, l’ipotesi è che possa essersi trattato delle stesse persone.

Sei incursioni in un mese all’estivo di Torre Boldone: «Ogni volta danni da riparare»
Uno dei maniglioni forzati dai malviventi all’estivo di Torre Boldone
(Foto di Into the woods)

Lo sfogo dei gestori

«Dopo sei episodi non possiamo più parlare di casi isolati»

A condividere sui social le immagini della videosorveglianza, in uno sfogo pieno di amarezza dopo l’ennesimo raid, sono stati proprio i gestori di «Into the woods», che chiedono maggiori controlli nelle ore notturne, dopo la chiusura dell’attività, che fino a tarda sera è frequentata da giovani e famiglie.

«Dopo sei episodi non possiamo più parlare di casi isolati», scrive la direzione. «Durante gli orari di apertura non ci è mai stato segnalato alcun episodio di delinquenza o malavita. Poi chiudiamo. Le famiglie tornano a casa. Le luci si spengono». Ed è di notte che sono stati messi a segno i sei colpi: tre in notti consecutive nella settimana tra il 3 e il 9 agosto. L’ultimo nella notte tra il 13 e 14 agosto.

Magro il bottino, ma ingenti i danni

«Ogni volta restano danni e strutture da riparare»

«Qui non c’è molto da rubare – proseguono dalla direzione dell’estivo di Torre Boldone –. Ma ogni volta restano danni e strutture da riparare. Non ci sentiamo tutelati». Tra furti e tentativi, sono stati danneggiati chiavistelli e porte di ingresso (una è stata addirittura sfondata). Sono state tagliate alcune tende e perfino le catene non sono servite a fermare i ladri. Se i danni sono in genti, il bottino resta esiguo: qualche moneta o banconota dal fondo cassa, qualche bottiglia di alcolici.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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