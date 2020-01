13enne investita sul Rondò delle Valli

Bergamo, lunghe code in zona L’incidente si è verificato intorno alle 16.30 di mercoledì 29 gennaio.

Un’ambulanza e un’auto medica sono state chiamate per soccorrere una ragazza di 13 anni che è stata investita a Bergamo sul rondò delle Valli. L’incidente è avvenuto verso le 16.30, la persona coinvolta non è in pericolo di vita, ma è stata portata in ambulanza in codice giallo in ospedale.

Sul posto la Polizia e i vigili urbani per i rilievi. Il traffico nella zona è subito andato in tilt.

