15enne rapinato della bici

Villaggio degli Sposi, nei guai 23enne Era seduto su una panchina con un amico e con un escamotage quattro giovani gli hanno portato via la bici. Uno di loro ora è stato rintracciato. La vicenda a fine luglio al Villaggio degli Sposi.

Gli agenti della Squadra volante della questura hanno rintracciato e denunciato per rapina impropria un cittadino dell’Ecuador di 23 anni che, con altri 3 giovani connazionali, ha rapinato della bici un 15enne.

La vicenda risale al 27 luglio scorso in via Guerrazzi, al Villaggio degli Sposi: la banda ha notato l’adolescente seduto su una panchina con un coetaneo e ha chiesto al ragazzo la bicicletta per una commissione, lasciando in «garanzia» il proprio cellulare in modo da convincere il proprietario della due ruote. Appena allontanatosi con la due ruote, i tre complici hanno strappato dalle mani del quindicenne il cellulare e sono scappati, minacciando i due amici che li avevano rincorsi. Ora l’epilogo con la denuncia del 23enne, sono in corso attività di indagine per risalire agli altri tre complici.

