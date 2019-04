Giorgio Gori alla Rocca, in Città Alta (Foto by (foto Bedolis))

25 aprile, Gori all’attacco di Salvini

«Non è un derby, gli porti rispetto» Il sindaco nel suo discorso: «Non è “comunisti contro fascisti”, come ha detto un rappresentante delle istituzioni. Proprio per niente! È italiani, democratici, contro fascisti, di ieri e di oggi. Questo è il 25 aprile!». E strizza l’occhio al M5S: «Contento di vedere le loro bandiere in piazza».

C’erano circa 2.500 persone questa mattina al corteo dell’Anpi del 25 aprile in centro città. Un appuntamento quest’anno più atteso dal solito, viste le polemiche seguite alle dichiarazioni del ministro dell’Interno, Matteo Salvini, che nei giorni scorsi aveva detto di non voler partecipare a «derby tra fascisti e comunisti». Anche a Bergamo, infatti, la lega, partito del vice premier, non ha aderito alla manifestazione. E il sindaco Giorgio Gori , anche senza citare direttamente né Salvini né la Lega, non gliele ha mandate a dire:

«Un anno fa, forse lo ricordate, affrontai da questo palco il tema della condivisione di questa ricorrenza. Ricordai come la Resistenza fu “un grande fiume con molti affluenti, un’impresa comune che convolse persone di diverse culture politiche – non tutte di sinistra, anzi – e di come, purtroppo, questo valore inclusivo sia andato perdendosi – ha esordito nel suo discorso –. Questa è la festa della Liberazione dal fascismo storico, di una memoria che va onorata. Ma è anche è la festa della libertà e della democrazia, attuale e urgente nel suo opporsi al “fascismo eterno” che si riaffaccia ora in camicia nera, col braccio teso, come ieri a Milano, ora in abiti civili, sotto nuove, subdole e pericolose spoglie».

«Dissi che era importante allargare la platea del 25 aprile, riportandone la condivisione a tutti coloro che si riconoscono nei princìpi della democrazia, aldilà delle differenti collocazioni politiche, e riempire questa piazza di bandiere di diverso colore – ha continuato –. Per questo saluto con piacere il fatto che oggi in piazza ci siano anche le bandiere del Movimento 5 Stelle (presente per il M5S anche il consigliere dario Violi). Mi sembra un bel segnale, spero non dettato da urgenze elettorali. Per contro, quella che possiamo indirettamente interpretare come la risposta di un altro importante rappresentante delle istituzioni, non è altrettanto incoraggiante (Salvini, ndr)».

«Sul 25 aprile ha detto qualche giorno fa: “Siamo nel 2019 e non mi interessa il derby fascisti contro comunisti”. Io faccio il sindaco e non verrò meno in questa occasione al garbo dovuto a un ministro della Repubblica. Penso però che i rappresentanti delle istituzioni abbiano il dovere di conoscere la storia, di rispettarla, e di tramandarne la memoria nella sua verità. Che abbiano il dovere di rispettare i morti, il sacrificio di chi mise in gioco la propria vita per riconquistare la libertà e la democrazia. Non è un derby! Qui celebriamo la Resistenza come atto fondativo dell’Italia libera, nei valori condivisi dagli italiani e i valori della Costituzione: rispetto della dignità di ogni persona, nella sua diversità, rifiuto della sopraffazione e della violenza, uguaglianza, giustizia sociale. Non è “comunisti contro fascisti”. Proprio per niente! Con tutto il rispetto per chi si riconosce in quelle idee, non vedo molti comunisti nell’Italia del 2019. È italiani, democratici, contro fascisti, di ieri e di oggi. Questo è il 25 aprile! E gli si porti rispetto!».

