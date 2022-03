28enne bresciano rapito per cinque giorni, era tenuto nascosto a Bergamo: due arresti

La denuncia di estorsione il 20 marzo

Nella sera di domenica 20 marzo il fratello della vittima si era recato dai Carabinieri di Chiari per denunciare un tentativo di estorsione messo in atto da ignoti che minacciavano di uccidere l’ostaggio se in compenso non avessero ricevuto la somma di 6 mila euro in contanti. I militari del Norm di Chiari si sono immediatamente attivati per localizzare il possibile luogo di detenzione, individuandolo nel centro di Bergamo.