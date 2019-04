A Bergamo sarà per uno su tre

Flat tax, dubbi sui vantaggi La stima per le famiglie sotto i 50 mila euro. Il governo: no a patrimoniale e aumento Iva.

In provincia di Bergamo un contribuente su tre avrebbe i requisiti per accedere alla Flat Tax. Il condizionale è d’obbligo per due motivi: il dibattito interno al governo, con la Lega che spinge e il Movimento 5 Stelle che frena, è ancora in alto mare. Il secondo motivo è che dalle stime realizzate dalla Cisl Bergamo sui profili reddituali delle famiglie ci sono dubbi sulla reale convenienza dell’aliquota fissa al 15% con la cancellazione di bonus e detrazioni.

Il giorno dopo il varo del Def, vertice a Palazzo Chigi tra Conte, Di Maio e Salvini, con i nodi dell’Iva da risolvere e la flat tax da mettere a punto. Il governo punterà su una spending review, dice il premier. Salvini esclude anche tasse sulla casa e, categoricamente, un aumento dell’Iva.

