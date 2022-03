A Bergamo torna lo Sbarazzo, weekend di shopping e offerte in città

Torna lo Sbarazzo, la tre giorni dedicata a tutti gli amanti dello shopping: capi scontati, articoli di stock, resti di magazzino a prezzi davvero vantaggiosi in cento attività commerciali della città. Il 4, il 5 e il 6 marzo il centro di Bergamo si trasformerà quindi in un grande centro commerciale all’aperto, dove andare a caccia d’affari o alla ricerca del capo che ancora manca nel proprio armadio.

Lo sbarazzo è svolto anche in questa edizione in modalità diffusa, all’interno delle location di ogni singola attività, nel rispetto della normativa per il contrasto alla diffusione del Covid-19. Promossa dal Distretto del Commercio di Bergamo, dall’associazione BergamoInCentro e dal Comune, l’iniziativa è un’occasione sia per gli operatori commerciali, che in questo modo possono proporre ciò che è rimasto in magazzino dopo il periodo di sconti invernali, sia per coloro che desiderano avventurarsi tra gli scaffali dei negozi delle vie del centro.

I negozianti aderenti allo Sbarazzo avranno esposto questo cartello Sono oltre 75 i negozi aderenti alla quinta edizione dell’iniziativa, presentata dal sindaco Giorgio Gori: «Abbiamo pensato ancora una volta, con le associazioni del commercio, a un centro che si trasforma in un centro commerciale per un intero fine settimana – spiega il sindaco – in modo da dare visibilità e sostegno ai negozianti del centro, che stanno ripartendo con impegno dopo le difficoltà dovute all’emergenza pandemica. Il commercio del centro ha dimostrato di essere più che mai vivo e solido e attività come questa lo rendono ancora più attrattivo: per questo motivo il Comune di Bergamo favorisce questo tipo di iniziativa, fornendo tutto il supporto e il sostegno possibili».

«La formula 2021 dello Sbarazzo – commenta Nicola Viscardi, per il Distretto Urbano del Commercio – consente di dare continuità a un’iniziativa che in molte città d’Italia è ripetuta più volte l’anno. È un’occasione molto ghiotta sia per gli amanti dello shopping che per i commercianti del centro: per i primi sarà possibile usufruire di offerte commerciali super vantaggiose nel bellissimo contesto del nostro centro città, per i secondi un’occasione in più per contrastare la destagionalizzazione dei saldi e azzerare le rimanenze di magazzino, promuovendo il proprio negozio. Ringrazio in particolare l’Associazione dei commercianti del centro: so quanto impegnativo sia costruire un appuntamento così strutturato e di questo non posso che congratularmi con Marco Recalcati e i suoi collaboratori».

La manifestazione è alla quinta edizione