A Ferragosto L’Eco in edicola e sito web sempre aggiornato

Ferragosto con l’informazione de L’Eco di Bergamo : qui sul sito aggiornamenti in real time per tutta la giornata . Ma il 15 agosto , se preferite la versione cartacea, potrete anche trovare il nostro giornale in tutte le edicole con 56 pagine ricche di notizie e approfondimenti da tutta la provincia.

Non si ferma nemmeno la nostra informazione televisiva, su Bergamo Tv non mancherà la tradizionale edizione del Tg delle 19.30 e si parlerà della prima vittoria stagionale dei nerazzurri in «Tutto Atalanta» in onda in diretta a partire dalle 20.50.