A tre giovani ricercatrici i premi alla memoria di Marzia Galli

È un podio tutto rosa quello del sesto Premio Marzia Galli Kienle, assegnato a giovani talenti della ricerca in ambito oncologico da S.O.S (Solidarietà in Oncologia San Marco e San Pietro) Onlus, associazione nata nel 2013 per volontà di un gruppo di medici e operatori del Policlinico San Marco impegnati a diversi livelli nella lotta contro i tumori. Istituito in memoria della professoressa Marzia Galli Kienle - già docente ordinario di Chimica medica all’Università di Milano-Bicocca e a lungo presidente del corso di laurea in Medicina e chirurgia della stessa Università - presidente dell’Associazione fino alla sua scomparsa a marzo del 2015, il premio ha come obiettivo sostenere la ricerca scientifica in ambito oncologico, in linea con una delle mission di S.O.S..