Ecco i primi sindaci bergamaschi - Lo spoglio in tempo reale Durante lo spoglio, l’aggiornamento in tempo reale con i nuovi sindaci bergamachi.

Il primo sindaco bergamasco è a Valnegra: il primo cittadino eletto è Enzo Milesi di «Progetto Valnegra», in continuità con Virna Facheris che ha deciso di non ricandidarsi. Con lui altre due candidature: Andrea Viscardi del «Partito Gay Lgbt+» e la lista «Impegno civico» che ha visto correre come candidato sindaco Giuseppe Doci.



LO SPOGLIO IN TEMPO REALE

Roberto Facchinetti, sindaco di Bedulita

Luca Vistalli è il nuovo sindaco di Cornalba

Simone Biffi, sindaco di Solza

Enzo Milesi di Progetto Valnegra, sindaco di Valnegra

A Bedulita confermato Roberto Facchinetti con l’84% delle preferenze, a Cornalba il nuovo sindaco è Luca Vistalli e

Simone Biffi, della lista «Vivere Solza», è il primo cittadino di Solza

.

Tutti i dati, le dichiarazioni, gli approfondimenti e le interviste nelle 22 pagine de L’Eco di Bergamo di martedì 5 ottobre

© RIPRODUZIONE RISERVATA