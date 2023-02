A4: martedì notte chiuso il casello di Bergamo, venerdì tocca a Seriate

Lungo l’A4 Milano-Brescia, per consentire attività di ispezione cavalcavia, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura: dalle 21 di martedì 28 febbraio alle 5 di mercoledì 1 marzo, sarà completamente chiusa la stazione di Bergamo, in entrata e in uscita. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Seriate o di Dalmine; dalle 21 di venerdì 3 alle 5 di sabato 4 marzo, sarà completamente chiusa la stazione di Seriate, in entrata e in uscita. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Grumello o di Bergamo. Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center Autostrade al numero 803.111, attivo 24 ore su 24.