Accordo sul prezzo calmierato delle mascherine Ffp2: in farmacia a 75 centesimi Figliuolo e le farmacie hanno definito un prezzo unico che sarà applicato già nei prossimi giorni.

«L’accordo è stato firmato lunedì, quindi ragionevolmente da martedì o mercoledì, a brevissimo, sarà effettivo il prezzo calmierato a 75 centesimi per le mascherine Ffp2 nelle farmacie». Così all’ANSA il presidente di Federfarma Marco Cossolo.

«Abbiamo cercato di garantire un prezzo che fosse praticabile a tutte le farmacie sul territorio nazionale, in modo da servire anche i paesini e dare la possibilità anche nei paesi più piccoli - rileva Cossolo - di poter garantire questo prezzo, che è a mio avviso equilibrato. In questo senso si sono espressi favorevolmente il Codacons e l’Unione nazionale consumatori.

Quindi lo sforzo è stato apprezzato, anche dal generale Figliuolo».

«L’importante - sottolinea il presidente Federfarma - era arrivare ad un punto di equilibrio affinchè non ci siano cittadini che magari trovano le mascherine nelle grandi farmacie ad un prezzo e nei piccoli paesini ad un altro. E’ un prezzo applicabile a tutti e adesso stiamo lavorando anche con la distribuzione intermedia per mettere tutte la farmacie in grado di applicare tale prezzo». L’adesione è «naturalmente volontaria ma noi confidiamo che la maggior parte dei farmacisti, con il solito senso di responsabilità - conclude - aderisca a questa iniziativa importante a favore dei cittadini».

