Addio a Giovanna Pesenti, volto storico del commercio del centro città

Addio a un volto storico del commercio in Bergamasca: si è spenta nella giornata di domenica 31 ottobre Giovanna Pesenti, titolare del negozio «Calze e Compagnia bella» di via Tiraboschi in centro. Donna solare, molto amata in città, una persona sempre disponibile, faceva parte anche del direttivo del distretto del commercio cittadino dell’associazione «Bergamo InCentro».

«Cara Giovanna, noi del Duc e dell’associazione Bergamo InCentro non scorderemo mai la tenacia e la passione con cui ti impegnavi per gli altri commercianti. Rimarrà per sempre il tuo prezioso contribuito per rifare la tua amata via Tiraboschi che ora resta, insieme a tanto altro, a ricordarci la fortuna di averti incontrata e di averti avuta al nostro fianco. Ci piace pensarti sorridente dentro a un cielo di nuvole e calzini colorati. Riposa in pace» scrive la presidenza del Duc rappresentata da Nicola Viscardi e Marco Recalcati in un post su Instagram.

«Ciao Giovanna, amica solare. Donna combattente, energia pura. Disponibile, sincera, sempre energica. Sei stata l’anima del Direttivo di Bergamo InCentro. Ti voglio ricordare così, come le tue calze bellissime: luminosa, colorata. Felice» scrive anche Valentina Dolci, amica e commerciante del negozio di arredi e decori per la casa «Perpetua» di via Borfuro.

I funerali si terranno mercoledì 3 novembre alle 10 nella chiesa parrocchiale di Borgo Santa Caterina. Il feretro è composto nella casa del commiato di via San Bernardino 139/a per un ultimo saluto.

