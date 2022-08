Addio a Jessica Rambelli, una vita di impegno sociale

Era molto conosciuta per il suo impegno nel sociale, fino all’ultimo, in particolare come volontaria in Humanitas Castelli e nell’associazione La Cosa Giusta di Torre Boldone, che raccoglie fondi per aiutare le giovani donne in difficoltà a ricostruirsi una vita. Nonostante il fisico fosse minato da un male che ha reso vano il prodigarsi dei medici, Jessica Wanna Rambelli, donna dal tratto gentile, si è sempre mostrata col sorriso. La presenza di moltissime persone e autorità alle esequie conferma quanto fosse stimata.