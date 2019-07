Al Caniana si fa lezione come in Finlandia

Ogni ora, quindici minuti per rielaborare Il preside dell’istituto, Claudio Berta: «A settembre la sperimentazione in alcune classi». Positivo il bilancio degli esami di maturità: il 6% ha ottenuto un punteggio pari o superiore a 91.

L’anno prossimo sperimenterà un modo diverso di approcciare la didattica in classe, con lezioni che verranno suddivise in 45 minuti di lavoro vero e proprio e i restanti 15 minuti lasciati alla riflessione e alla rielaborazione personale di quanto appreso. È un progetto nuovo, che risponde al detto «impara l’arte e mettila da parte»: all’Istituto Caterina Caniana di Bergamo, l’arte di organizzare le lezioni in un modo diverso i professori l’hanno imparata all’estero, in particolare in Finlandia, una delle mete del progetto Erasmus dedicato ai docenti che ha portato 22 tra professori e dirigente scolastico in diverse scuole europee.

